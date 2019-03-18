Нападник на мечеті в Новій Зеландії купував зброю онлайн

Австралієць Брентон Таррант, обвинувачений у вбивстві 50 осіб у двох мечетях Нової Зеландії 15 березня, купив через інтернет вогнепальну зброю та боєприпаси.

Нападник придбав зброю і боєприпаси в період з грудня 2017 року до березня 2018 року, повідомив власник новозеландського збройового магазину Gun City Девід Тіппл, інформує Reuters.

"MSSA, автомат військового зразка, який, як повідомляється, використовувався ймовірним озброєним чоловіком, не був придбаний у Gun City. Gun City не продавав йому MSSA, тільки вогнепальну зброю категорії A", - сказав Тіппл.

Згідно з новозеландським законодавством, зброя категорії А може бути напівавтоматичною, але обмежена сімома пострілами. Проте на відео з місця події в бойовика в одній мечеті було видно напівавтомат з великим магазином патронів.

Таррант робив онлайн-покупки вогнепальної зброї категорії А три або чотири рази, додав власник Gun City.

"Ми не виявили нічого незвичайного у власника ліцензії. Він був зовсім новим покупцем з абсолютно новою ліцензією", - сказав він.

Після теракту в мечетях у Новій Зеландії люди закликають до негайного посилення законів, що обмежують доступ до деяких видів вогнепальної зброї, особливо напівавтоматичного типу. У країні з населенням всього 5 мільйонів людей близько 1,5 мільйона осіб мають вогнепальну зброю. Мінімальний вік для отримання ліцензії становить 16 років, а для володіння напівавтоматичним зброєю - 18 років.

Уряд Нової Зеландії підтримав зміни до законодавства щодо володіння зброєю після теракту в мечетях, у результаті якого загинули 49 осіб. Про це повідомила прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерн, інформує ВВС.

На прес-конференції після засідання уряду Ардерн повідомила, що планує повідомити деталі реформ до 25 березня.

"Це означає, що протягом 10 днів після цього жахливого терористичного акту ми оголосимо про реформи, які, на мою думку, зроблять нашу спільноту безпечною", - сказала вона.

На сьогодні новозеландське законодавство не вимагає реєструвати придбану зброю. Раніше повідомляли, що влада Нової Зеландії насправді не має точних даних про кількість одиниць зброї у країні.

Експерт з питань зброї Філіп Алперс стверджує, що кількість одиниць вогнепальної зброї в країні становить близько півтора мільйонів одиниць на 5 млн населення країни.

Нагадаємо, 15 березня в мечеті новозеландського міста Крайстчерч сталася стрілянина, після чого ще одна - в мечеті передмістя Лінвуда. Її жертвами стали 50 осіб, ще 48 отримали вогнепальні поранення. Також поліція знешкодила низку саморобних вибухових пристроїв, знайдених в автомобілях після обстрілу мечеті.

Пізніше поліція затримала чотирьох учасників нападу: трьох чоловіків і жінку. Зазначається, що один з бойовиків знімав, як він стріляє у жертв. Вважається, що одним з озброєних людей є австралієць, який написав 74-сторінковий маніфест, з якого ясно, що це терористичний акт.

Відзначається, що вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.