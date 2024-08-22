Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в п'ятницю має відвідати Україну.

Він заявив, що підтримує мир у регіоні і повторив заклик до дипломатії для припинення конфлікту.

Про це повідомляє агенція Вloomberg.

"Зараз не епоха війни", - заявив Моді, перебуваючи з візитом у Польщі.

Він додав, що Індія є прихильницею постійного миру в цьому регіоні та вірить у діалог і дипломатію для вирішення конфліктів.

Моді погодився "передавати повідомлення" між російським диктатором Володимиром путіним і президентом України Володимиром Зеленським, але він не відіграватиме ролі формального посередника.

Ймовірно, така політика відображає "делікатну" позицію Нью-Делі, враховуючи тісні політичні та економічні зв'язки з росією, що постачає Індії дешеву нафту та зброю, пише видання.

Зазначимо, що жоден прем'єр-міністр Індії не відвідував Польщу та Україну відколи ці країни стали незалежними від Радянського Союзу.

Тому Моді намагається розширити вплив Індії на Центральну Європу, що було найнижчим пріоритетом для Нью-Делі в останні кілька десятиліть.

Нещодавно ми повідомили, що Прем'єр-міністр Індії Моді відвідає Україну.