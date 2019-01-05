Нардепа Найєма не пускали до Вірменії на вимогу Росії
"На паспортному контролі пред'явив звичайний паспорт, оскільки поїздка не службова. Після тривалої перевірки офіцери повідомили, що в базі даних стоїть позначка "заборона на в'їзд" ... Через деякий час прийшли ще двоє співробітників міграційної служби і ввічливо пояснили, що заборона стоїть не від Вірменії, а "на вимогу третьої країни", - написав Найєм у своєму Facebook.
За його словами, цією третьою країною виявилася Росія, яка виставляє заборони в рамках синхронізації бази прикордонної служби Вірменії з списком санкцій РФ.
"Після з'ясування всіх обставин і, мабуть, втручання посла і наших служб, мене все-таки пустили. З позначкою "одноразово". А наша консульська служба настійно порадила повідомляти посольству про свої пересування, і після закінчення візиту прибути в аеропорт у супроводі посла або консула", - написав Найєм.
Депутат додав, що йому прикро за Вірменію через її залежність від Росії.
Нагадаємо, Росія викреслила Черновецького і ще трьох українців із санкційного списку. У переліку залишаються 563 людини і 75 юросіб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кількість постраждалих через зіткнення у Венесуелі зростає, - ФОТО (оновлено)
- ФОТО "Обливаний" понеділок у Львові. "Дісталось" і меру Садовому, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Дебати на Олімпійському: НАЖИВО
- #МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мовуПояснюємо чому та чим важливий законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
- Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулеткуЗеленський сідає в крісло Банкової без історії (бекграунду) за плечима, а відповідно може сконструювати свою власну. Чи вдасться її зробити успішною молодому "вже-політику" – питання часу. А поки замість ворожіння на кавовій гущі, погляньмо на ті напрями зовнішньої політики, де перешкоди можуть стати шансами
- #МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мову
- Рада ухвалила закон про українську мову, - ВІДЕО
- Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку
- Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в Україні
- Вибори-2019. Національний екзит-пол: Зеленський 73,2%, Порошенко 25,3%