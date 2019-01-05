Нардепа Найєма не пускали до Вірменії на вимогу Росії

Вірменські прикордонники не хотіли пускати депутата Верховної Ради Мустафу Найєма в країну на вимогу Росії. Перетнути кордон йому вдалося тільки після втручання дипломатів.

"На паспортному контролі пред'явив звичайний паспорт, оскільки поїздка не службова. Після тривалої перевірки офіцери повідомили, що в базі даних стоїть позначка "заборона на в'їзд" ... Через деякий час прийшли ще двоє співробітників міграційної служби і ввічливо пояснили, що заборона стоїть не від Вірменії, а "на вимогу третьої країни", - написав Найєм у своєму Facebook.

За його словами, цією третьою країною виявилася Росія, яка виставляє заборони в рамках синхронізації бази прикордонної служби Вірменії з списком санкцій РФ.

"Після з'ясування всіх обставин і, мабуть, втручання посла і наших служб, мене все-таки пустили. З позначкою "одноразово". А наша консульська служба настійно порадила повідомляти посольству про свої пересування, і після закінчення візиту прибути в аеропорт у супроводі посла або консула", - написав Найєм.

Депутат додав, що йому прикро за Вірменію через її залежність від Росії.

Нагадаємо, Росія викреслила Черновецького і ще трьох українців із санкційного списку. У переліку залишаються 563 людини і 75 юросіб.