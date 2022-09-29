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"Народний супутник" уже виявив понад 60 одиниць техніки ворога - Резніков

Супутники компанії ICEYE, доступ яких на пожертви українців придбав для армії Фонд Сергія Притули, лише за перші два дні роботи допомогли виявити понад 60 одиниць бойової техніки ворога.
"Народний супутник" уже виявив понад 60 одиниць техніки ворога - Резніков Призначений міністром оборони України Олексій Резніков Фото: Резніков Олексій / Facebook

Про це в четвер повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Урядовець провів "робочу зустріч" із волонтером Сергієм Притулою за участі представників Міністерства оборони та Головного управління розвідки Міноборони.

Серед іншого, вони обговорили практичні результати безпрецедентного проєкту, який було реалізовано влітку, та ідеї для нових проєктів.

"Як, мабуть, усі пам’ятають, завдяки пожертвам українців сили оборони України отримали доступ до інформації з угруповання супутників компанії ICEYE. Один супутник повністю працює на потреби нашої оборони, ще майже два десятки залучаються, коли є необхідність. Коли у червні Міноборони запропонувало скерувати кошти, зібрані для придбання байрактарів, на посилення засобів космічної розвідки, ми очікували якісного підвищення спроможностей наших військ. Зараз усі наші очікування повністю справдилися", – зазначив Резніков.

За його словами, Сили оборони України, насамперед – бойові бригади ЗСУ, вже деякий час отримують потік даних з супутників ICEYE. Фото  безпосередньо розшифровують та опрацьовують фахівці воєнної розвідки Міноборони, які пройшли відповідне навчання.

"Зі зрозумілих причин не можу розкрити усіх подробиць, але тільки уявіть: за перші два дні роботи супутника було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку ворог намагався замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами. Її виявили тому, що супутники ICEYE збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Зазначену техніку було б дуже складно або неможливо помітити засобами оптичних супутників. Натомість координати "схованого" були оперативно передані для нанесення вогневого ураження. Зокрема, у районі н.п. Хрещенівка та Українка на Херсонщині, а також поблизу Новоселівки на Донеччині. Фактично, тільки за ці два дні ворог втратив бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проект з супутниками. Але головне – це допомагає зберегти життя наших воїнів, які безцінні", – наголосив міністр.

Раніше повідомлялось, що Baykar Makina поставила три безпілотники Bayraktar з акції Притули і один з литовської акції.

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29 09 2022 13:41
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