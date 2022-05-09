"Народні Байрактари" прибули до України - виробник

Baykar Makina поставила три безпілотники Bayraktar з акції Притули і один з литовської акції

До України прибули три безпілотники Bayraktar TB2, на які збирав кошти фонд Сергія Притули, а турецька компанія Baykar Makina вирішила передати їх безкоштовно.

Про це Укрінформу на Міжнародній виставці оборонної промисловості (MSPO 2022) повідомив гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар.

"Ми поставили в Україну Bayraktar з литовської акції і вже поставили три безпілотники Bayraktar з акції Притули. Вони вже в Україні", - сказав Байрактар.

Нагадаємо, що 24 червня волонтер Сергій Притула повідомив, що за три дні українці через пожертви зібрали 600 мільйонів гривень, щоб придбати чотири безпілотники Bayraktar.

Після цього в Baykar заявили, що безкоштовно передадуть три безпілотники TB2 Збройним силам України.

Як повідомляв iPress, компанія прикрасила їх червоними графічними зображеннями, що нагадують вишиванку.