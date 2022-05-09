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"Народні Байрактари" прибули до України - виробник

Baykar Makina поставила три безпілотники Bayraktar з акції Притули і один з литовської акції
"Народні Байрактари" прибули до України - виробник

До України прибули три безпілотники Bayraktar TB2, на які збирав кошти фонд Сергія Притули, а турецька компанія Baykar Makina вирішила передати їх безкоштовно.

Про це Укрінформу на Міжнародній виставці оборонної промисловості (MSPO 2022) повідомив гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар.

"Ми поставили в Україну Bayraktar з литовської акції і вже поставили три безпілотники Bayraktar з акції Притули. Вони вже в Україні", - сказав Байрактар. 

Нагадаємо, що 24 червня волонтер Сергій Притула повідомив, що за три дні українці через пожертви зібрали 600 мільйонів гривень, щоб придбати чотири безпілотники Bayraktar.

Після цього в Baykar заявили, що безкоштовно передадуть три безпілотники TB2 Збройним силам України.

Як повідомляв iPress, компанія прикрасила їх червоними графічними зображеннями, що нагадують вишиванку.

18 серпня стало відомо, що фонд Сергія Притули придбав супутник компанії ICEYE за 600 млн гривень. Це кошти, які раніше збирали на покупку трьох "Байрактарів", але турецька компанія в підсумку передала Україні дрони безплатно.
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05 09 2022 20:20
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