CУСПІЛЬСТВО ФОТОБайрактари, на покупку яких українці зібрали 600 млн гривень за 3 дні, і які турецька компанія-виробник БПЛА вирішила надати нашій країні безплатно, на своїх бортах мають написи "Народний Байрактар".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакціюЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
24 08 2022 17:32
Притула показав, як виглядають "Народні Байрактари"
Фото: Сергій Притула
Про це 24 серпня повідомив волонтер Сергій Притула у своєму Facebook.
Крім того, компанія "Baykar Makina" прикрасила безпілотники червоними графічними зображеннями, що нагадують вишиванку.
"Наші турецькі друзі зробили нам приємний подарунок до Дня Незалежності і "зашили" байрактари у вишиванку! Дотримали слова та ідентифікували ці борти саме як "Народний Байрактар"! Люди, це ви зробили! Це ви купили! Це завдяки вам ми маємо і три Байрактари, і супутник, і доступ до бази даних усього сузір'я!"- зазначає Притула.
Волонтер уточнює, що ці ударні оперативно-тактичні безпілотники вже незабаром будуть доставлені в Україну, і приступлять до бойового чергування в нашому небі.
"Пташки скоро прилетять в Україну і будуть допомагати звільняти нашу землю від нечисті!!! Щира дяка усім, хто своєю копійкою зробив це можливим. Щира дяка компанії Baykar!" - йдеться в публікації.
"Святкуючи сьогодні не забувайте про тих, хто дає вам можливість святкувати!!!
Донатьте на Армію!" - пише волонтер.
Нагадаємо, 18 серпня стало відомо, що фонд Сергія Притули придбав супутник компанії ICEYE за 600 млн гривень. Це кошти, які раніше збирали на покупку трьох "Байрактарів", але турецька компанія в підсумку передала Україні дрони безплатно.
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