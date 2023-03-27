Нова модель Bayraktar готується до першого польоту
Про це розаказав технічний директор компанії Baykar Сельчука Байрактара.
Він написав про це в своєму Twitter.
“Bayraktar TB3 рахує дні до свого першого польоту після свого старшого брата Kızılelma”, - напісива директор.
На опублікованих технічним директором компанії Baykar фото видно бойовий безпілотник Bayraktar TB-3 у виробничих приміщеннях компанії.
Однією з головних особливостей нового Байрактару буде можливість складати крила при транспортуванні.
Минулого тижня стало відомо, що Туреччина запустять масове виробництво власних танків Altay.