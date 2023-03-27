Нова модель Bayraktar готується до першого польоту

Бойовий безпілотник Bayraktar TB-3 розробки і виробництва компанії Baykar готують до першого польоту.

Про це розаказав технічний директор компанії Baykar Сельчука Байрактара.

Він написав про це в своєму Twitter.

“Bayraktar TB3 рахує дні до свого першого польоту після свого старшого брата Kızılelma”, - напісива директор.

На опублікованих технічним директором компанії Baykar фото видно бойовий безпілотник Bayraktar TB-3 у виробничих приміщеннях компанії.

Однією з головних особливостей нового Байрактару буде можливість складати крила при транспортуванні.

Минулого тижня стало відомо, що Туреччина запустять масове виробництво власних танків Altay.