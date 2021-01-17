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NASA протестувала двигуни ракети, яка має доставити астронавтів на Місяць

Випробування тривало хвилину замість восьми
Американське аерокосмічне агентство NASA випробувала чотири двигуни своєї "мегаракети", яка має доставити на Місяць астронавтів у межах програми "Артеміда".
NASA протестувала двигуни ракети, яка має доставити астронавтів на Місяць Фото: NASA

Випробування відбулося 16 січня у Космічний центр імені Джона Стенніса у штаті Міссісіпі, повідомляє "Громадське". За планом чотири двигуни мали пропрацювати 485 секунд (трохи більше за 8 хвилин) - стільки ж часу двигунам доведеться пропрацювати під час реального запуску.

Команда успішно завершила зворотний відлік та запустила двигуни, але вимкнула їх уже за 60 секунд. Наразі експерти NASA з'ясовують, що точно спричинило дострокове вимкнення.

Водночас у NASA випробування назвали успішним. Представники команди заявили, що "отримали цінні дані, щоб рухатися вперед".

Чотири двигуни, що випробовували, мають працювати з надважкою ракетою-носієм Space Launch System. Її планують використовувати для запуску космічного корабля "Оріон". Перший запуск SLS та "Оріон" без космонавтів очікується не раніше листопада цього року, поки NASA не змінює терміни.

Після цього агентство планує у 2023 році знов запустити SLS та «Оріон», але вже з астронавтами. Тоді їх мають доставити на Місяць.

Нагадаємо, що NASA затвердило проект космічного телескопа SPHEREx, який вивчатиме розширення Всесвіту

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17 01 2021 10:31
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