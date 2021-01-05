Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

NASA призупинило контракт зі SpaceX на відправку астронавтів на Місяць

The Verge пояснює перемогу SpaceX в тендері нижчою порівняно з конкурентами вартістю багаторазової ракети Starship
Згідно із заявою NASA, тепер SpaceX повинна припинити всі роботи за контрактом, поки в Рахунковій палаті США триває розгляд скарг Dynetics і Blue Origin
NASA призупинило контракт зі SpaceX на відправку астронавтів на Місяць Фото: З відкритих джерел

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) оголосило про припинення дії контракту з компанією SpaceX на відправку астронавтів на Місяць у 2024 році, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Про це повідомляє The Verge з посиланням на заяву компанії.

SpaceX Ілона Маска отримала "місячний" контракт з NASA за підсумками перемоги в тендері, в якому також брали участь Dynetics і Blue Origin у партнерстві з Lockheed Martin, Northrop Grumman і Draper. Обидві компанії опротестували перемогу SpaceX у Рахунковій палаті США. Blue Origin, зокрема, заявила, що NASA оголосило про скорочення бюджету програми і не дозволило компанії переглянути свою заявку.

Згідно із заявою NASA, тепер SpaceX повинна припинити всі роботи за контрактом, поки в Рахунковій палаті США триває розгляд скарг Dynetics і Blue Origin.

The Verge пояснює перемогу SpaceX в тендері нижчою порівняно з конкурентами вартістю багаторазової ракети Starship, розробки і випробування якої зараз відбуваються.

Початкові умови тендера припускали, що для участі в програмі можуть бути обрані два учасники конкурсу, однак при недостатньому бюджеті такий варіант став неможливим. Бюджет програми було скорочено з $3,3 млрд до $850 млн.

У вересні 2020 NASA опублікувало план "Артеміда" (Artemis), згідно з яким перед космічним відомством стоїть завдання з безпечного повернення людини на Місяць у 2024 році.

Нагадаємо, що компанія Astrobotic підписала контракт зі SpaceX щодо використання ракетоносія Falcon Heavy для запуску в 2023 році місячного посадкового апарату "Гріффін – 1" із місячним апаратом НАСА.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 05 2021 12:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
NASA розкрило перші дані про погоду на Марсі

NASA розкрило перші дані про погоду на Марсі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.