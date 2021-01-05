NASA призупинило контракт зі SpaceX на відправку астронавтів на Місяць

Згідно із заявою NASA, тепер SpaceX повинна припинити всі роботи за контрактом, поки в Рахунковій палаті США триває розгляд скарг Dynetics і Blue Origin

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) оголосило про припинення дії контракту з компанією SpaceX на відправку астронавтів на Місяць у 2024 році, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Про це повідомляє The Verge з посиланням на заяву компанії.

SpaceX Ілона Маска отримала "місячний" контракт з NASA за підсумками перемоги в тендері, в якому також брали участь Dynetics і Blue Origin у партнерстві з Lockheed Martin, Northrop Grumman і Draper. Обидві компанії опротестували перемогу SpaceX у Рахунковій палаті США. Blue Origin, зокрема, заявила, що NASA оголосило про скорочення бюджету програми і не дозволило компанії переглянути свою заявку.

Згідно із заявою NASA, тепер SpaceX повинна припинити всі роботи за контрактом, поки в Рахунковій палаті США триває розгляд скарг Dynetics і Blue Origin.

The Verge пояснює перемогу SpaceX в тендері нижчою порівняно з конкурентами вартістю багаторазової ракети Starship, розробки і випробування якої зараз відбуваються.

Початкові умови тендера припускали, що для участі в програмі можуть бути обрані два учасники конкурсу, однак при недостатньому бюджеті такий варіант став неможливим. Бюджет програми було скорочено з $3,3 млрд до $850 млн.

У вересні 2020 NASA опублікувало план "Артеміда" (Artemis), згідно з яким перед космічним відомством стоїть завдання з безпечного повернення людини на Місяць у 2024 році.

Нагадаємо, що компанія Astrobotic підписала контракт зі SpaceX щодо використання ракетоносія Falcon Heavy для запуску в 2023 році місячного посадкового апарату "Гріффін – 1" із місячним апаратом НАСА.