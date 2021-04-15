SpaceX обрали для доставки на Місяць місії NASA

Дістатися Місяця – це не просто побудувати космічний корабель, це означає отримати завершене рішення для виконання місії. Falcon Heavy від SpaceX завершує наше рішення для місії "Гріффін – 1", забезпечивши перевірений ракетоносій, який доставить нас по нашій траєкторії до Місяця

Компанія Astrobotic підписала контракт зі SpaceX щодо використання ракетоносія Falcon Heavy для запуску в 2023 році місячного посадкового апарату "Гріффін – 1" із місячним апаратом НАСА.

"Дістатися Місяця – це не просто побудувати космічний корабель, це означає отримати завершене рішення для виконання місії. Falcon Heavy від SpaceX завершує наше рішення для місії "Гріффін – 1", забезпечивши перевірений ракетоносій, який доставить нас по нашій траєкторії до Місяця", - заявив директор Місії "Гріффін – 1" Деніел Гілліс, повідомляє "Укрінформ".

При цьому, компанія Astrobotic відмовилася розголошувати умови угоди. Тим часом, на сайті SpaceX у розділі щодо Falcon Heavy вказана роздрібна ціна 90 мільйонів доларів за один запуск ракетоносія. Це значно дешевше, ніж пропонують державні контракти, зауважується в публікації.

Як повідомлялося раніше, компанія Astrobotic, яка виграла раніше контракт у НАСА, планує забезпечити доставку на південний полюс Місяця апарат "Volatiles Investigating Polar Exploration Rover" (VIPER). Апарат вивчатиме затінені райони кратерів на південному полюсі супутника Землі, які можуть містити поклади льодуу якості ресурсу для майбутніх місій з екіпажами.