ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Astrobotic підписала контракт зі SpaceX щодо використання ракетоносія Falcon Heavy для запуску в 2023 році місячного посадкового апарату "Гріффін – 1" із місячним апаратом НАСА.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
SpaceX обрали для доставки на Місяць місії NASA
Дістатися Місяця – це не просто побудувати космічний корабель, це означає отримати завершене рішення для виконання місії. Falcon Heavy від SpaceX завершує наше рішення для місії "Гріффін – 1", забезпечивши перевірений ракетоносій, який доставить нас по нашій траєкторії до Місяця
Місяць
"Дістатися Місяця – це не просто побудувати космічний корабель, це означає отримати завершене рішення для виконання місії. Falcon Heavy від SpaceX завершує наше рішення для місії "Гріффін – 1", забезпечивши перевірений ракетоносій, який доставить нас по нашій траєкторії до Місяця", - заявив директор Місії "Гріффін – 1" Деніел Гілліс, повідомляє "Укрінформ".
При цьому, компанія Astrobotic відмовилася розголошувати умови угоди. Тим часом, на сайті SpaceX у розділі щодо Falcon Heavy вказана роздрібна ціна 90 мільйонів доларів за один запуск ракетоносія. Це значно дешевше, ніж пропонують державні контракти, зауважується в публікації.
Як повідомлялося раніше, компанія Astrobotic, яка виграла раніше контракт у НАСА, планує забезпечити доставку на південний полюс Місяця апарат "Volatiles Investigating Polar Exploration Rover" (VIPER). Апарат вивчатиме затінені райони кратерів на південному полюсі супутника Землі, які можуть містити поклади льодуу якості ресурсу для майбутніх місій з екіпажами.
Читайте також: Гелікоптер NASA успішно сів на Марсі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 04 2021 10:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО В Австрії показали прототип робота-будівельника
- ФОТО На Міжнародну космічну станцію прибув новий екіпаж
- ВІДЕО Стартап Маска показав відео з мавпою, яку навчили грати у відеоігри силою думки
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів
- Компанія Neuralink Ілона Маска показала інтерфейс "мозок-комп'ютер"
No articles