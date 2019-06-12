NASA створить "готель" для роботів на Міжнародній космічній станції
Про це повідомляється на сайті NASA, повідомляє "Громадське".
Першими "постояльцями" стануть два роботи RELL, яких використовують для пошуку витоків кисню зовні станції. Пристрої перебуватимуть у "готелі", коли вони не потрібні для роботи, у ньому роботи будуть захищені від космічних загроз, зокрема від радіації, перепаду температур та мікрометеоритів.
"Готель" також дозволить роборуці Dextre простіше знаходити RELL та запускати їх для роботи.
Фото: Громадське
Раніше роботів зберігали всередині станцій, але там місце обмежене, а з Землі постійно прибувають нові пристрої для проведення експериментів. У зв’язку з цим роботів вирішили перемістити зовні МКС, так буде швидше та простіше, бо астронавтам зокрема не треба буде виходити у відкритий космос.
Роботи RELL здатні виявляти наявність різних газів, вони призначені для пошуку витоків кисню зі станції, причиною яких зазвичай є мікрометеорити. Першого робота запустили на станцію у 2015 році, й NASA залишилось задоволеним його роботою, тому у 2019 році на станцію відправили запасний апарат.
Нагадаємо, що модуль NASA відновив роботу бурової установки на Марсі.
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