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Модуль NASA відновив роботу бурової установки на Марсі

Модуль InSight, розташований на Марсі, відновив роботу бурової установки HP3, щоб заглибитися у поверхню планети
Модуль успішно виконав завдання завдяки закріпленому на механічній руці ковшу. В минулий раз операція не вдалася, оскільки в бура не було достатнього зчеплення з грунтом Марса.
Модуль NASA відновив роботу бурової установки на Марсі Фото: Itc

Модуль InSight, розташований на Марсі, відновив роботу бурової установки HP3, щоб заглибитися у поверхню планети, повідомляє "Економічна правда". 

Джерело: twitter NASA

Деталі: Модуль успішно виконав завдання завдяки закріпленому на механічній руці ковшу. В минулий раз операція не вдалася, оскільки в бура не було достатнього зчеплення з грунтом Марса.

Нагадаємо, що Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) показало ранню версію свого першого повністю електричного експериментального літака X-57 Maxwell.
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24 11 2019 11:58
ТЕГИ: NASA, Марс
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