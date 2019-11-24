Модуль NASA відновив роботу бурової установки на Марсі Модуль InSight, розташований на Марсі, відновив роботу бурової установки HP3, щоб заглибитися у поверхню планети

Модуль успішно виконав завдання завдяки закріпленому на механічній руці ковшу. В минулий раз операція не вдалася, оскільки в бура не було достатнього зчеплення з грунтом Марса.

Фото: Itc

Модуль InSight, розташований на Марсі, відновив роботу бурової установки HP3, щоб заглибитися у поверхню планети, повідомляє "Економічна правда". Джерело: twitter NASA Деталі: Модуль успішно виконав завдання завдяки закріпленому на механічній руці ковшу. В минулий раз операція не вдалася, оскільки в бура не було достатнього зчеплення з грунтом Марса. Нагадаємо, що Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) показало ранню версію свого першого повністю електричного експериментального літака X-57 Maxwell.

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