ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИМодуль успішно виконав завдання завдяки закріпленому на механічній руці ковшу. В минулий раз операція не вдалася, оскільки в бура не було достатнього зчеплення з грунтом Марса.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Модуль NASA відновив роботу бурової установки на Марсі
Модуль InSight, розташований на Марсі, відновив роботу бурової установки HP3, щоб заглибитися у поверхню планети
Фото: Itc
Модуль InSight, розташований на Марсі, відновив роботу бурової установки HP3, щоб заглибитися у поверхню планети, повідомляє "Економічна правда".
Джерело: twitter NASA
Деталі: Модуль успішно виконав завдання завдяки закріпленому на механічній руці ковшу. В минулий раз операція не вдалася, оскільки в бура не було достатнього зчеплення з грунтом Марса.
Нагадаємо, що Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) показало ранню версію свого першого повністю електричного експериментального літака X-57 Maxwell.
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