NASA відклало запуск найбільшого у світі телескопа через COVID-19

Як заявили в NASA, новий запуск запланований на 31 жовтня 2021 року

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) відклало на сім місяців запуск космічного телескопа ім. Джеймса Вебба, зокрема, через наслідки пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє портал Space News.

"NASA заявила про відтермінування запуску найбільшого у світі космічного телескопа ім. Джеймса Вебба на сім місяців для вирішення питань, пов’язаних із технічними проблемами й наслідками пандемії коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Як заявили в NASA, новий запуск запланований на 31 жовтня 2021 року.

За словами директора програми зі запуску телескопа Грега Робінсона, через пандемію коронавірусу у Каліфорнії, на базі де спеціалісти працюють з самим телескопом знизився темп продуктивності роботи.

Він також додав, що згідно з правилами NASA, також потрібно відвести певний резервний час для самої програми з запуску апаратів у космос.

Зазначається, що попередній запуск телескопа ім. Джеймса Вебба був запланований на кінець березня наступного року.

Нагадаємо, що NASA відправить дослідницьку місію на Марс