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NASA відправить космічний апарат на супутник Сатурна

"Дрон Dragonfly довжиною у три метри збиратиме різноманітні дані поетапно. Таке дослідження допоможе вченим дізнатися більше про планету Титан, єдине космічне тіло Сонячної системи, крім Землі, на поверхні якого виявили об’єкти, що мають рідину у своєму складі"
Американська космічна агенція NASA запустить спеціальний космічний апарат на планету Титан, супутник Сатурна для її докладнішого вивчення.
NASA відправить космічний апарат на супутник Сатурна Фото: Johns Hopkins, APL

"Дрон Dragonfly довжиною у три метри збиратиме різноманітні дані поетапно. Таке дослідження допоможе вченим дізнатися більше про планету Титан, єдине космічне тіло Сонячної системи, крім Землі, на поверхні якого виявили об’єкти, що мають рідину у своєму складі", - повідомляє портал Space.

У NASA розраховують, що Dragonfly збере більше даних про атмосферу та поверхню Титана. Метою місії є деталізація хімічного складу супутника Сатурна. Раніше дослідження встановили, що в атмосфері Титана є сполуки, що можуть свідчити про наявність мікроорганізмів на супутнику. На думку деяких вчених, вуглеводневі моря Титану можуть містити екзотичні форми життя. За іншою версією органічні сполуки, створюються у верхній атмосфері ультрафіолетовим випромінюванням Сонця, та випадають з дощами.

Як повідомлялося, космічний апарат Гюйгенс, що приземлився на Титані 14 січня 2005 року, надіслав фотографії поверхні супутника Сатурна, за якими було встановлено, що поверхня Титану складається із суміші водяного та вуглеводневого льоду.

Нагадаємо, що супутник міжпланетної станції NASA "Mars Reconnaissance Orbiter" сфотографував кратер, що утворився після недавнього зіткнення метеорита з Марсом.

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28 06 2019 19:26
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