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NASA запустило найпотужніший супутник в серії Landsat

Landsat 9 був запущений на орбіту за допомогою ракети ULA Atlas V з космічної бази Вандерберг у Каліфорнії
Національне агентство з аеронавтики та дослідження космічного простору запустило на орбіту найпотужніший супутник Landsat 9 для моніторингу Землі.
NASA запустило найпотужніший супутник в серії Landsat Фото: ULA

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Landsat 9 був запущений на орбіту за допомогою ракети ULA Atlas V з космічної бази Вандерберг у Каліфорнії 27 вересня о 21:12 за київським часом.

Він є продовженням серії космічних апаратів для нагляду за Землею родини Landsat, представники якого збирають інформацію про нашу планету з 1972 року.

Очікується, що протягом найближчих тижнів після введення в експлуатацію усіх бортових систем супутник передаватиме зображення, які можна буде порівняти зі знімками його попередника, Landsat 8, запущеного у 2013 році.

Останні шість років Landsat літав у групуванні разом із супутниками ЄС Sentinel-2.

Landsat 9 замінить застарілий Landsat 7, запущений в 1999 році, і буде працювати в парі з Landsat 8. Супутники повністю зніматимуть Землю кожні вісім днів.

Нагадаємо, що вчені з NASA в рамках одного зі своїх унікальних проєктів зуміли перетворити зображення зірок, зібрані телескопами, на приємну музику.

 
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28 09 2021 10:33
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