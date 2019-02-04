Насіров став "чемпіоном" з витрат на один голос виборця

У КВУ провели аналіз і порівняли кількість грошей, які кандидати офіційно витратили на проведення агітації

У Комітеті виборців України проаналізували, які кандидати витратили найбільше коштів на один голос виборця.

"Найдорожчою стала вартість голосу для Романа Насірова, Сергія Капліна, Аркадія Корнацького та Сергія Носенка. Витрачені ними суми коштів значно перевищили ту кількість голосів виборців, яку вони отримали”, - ідеться в повідомленні КВУ у Facebook.

У КВУ пояснюють, що провели аналіз і порівняли кількість грошей, які кандидати офіційно витратили на проведення агітації та внесення грошової застави із кількістю голосів виборців, яку вони отримали за результатами виборів.

Повідомляється, що на першому місці “золотих голосів” Роман Насіров. Він витратив на агітаційну кампанію та заставу 2,5 млн грн і отримав підтримку 2507 виборців. Тобто, пояснюють у Комітеті виборців, вартість одного голосу склала 997 грн, що є рекордною сумою.

На другому місці Сергій Каплін, який витратив 12,6 млн і отримав 14 871 голосів. Вартість голосу склала 849 грн.

Третій – Аркадій Корнацький. Кандидат витратив 3,5 млн грн і при цьому отримав 4 358 голосів. Вартість одного голосу склала 825 грн.

Четвертий – Сергій Носенко, який витратив 2,5 млн грн і отримав 3 119 голосів. Вартість голосу – 807 грн.

“Натомість, найменш дорогими виявилися голоси виборців для Ігоря Смешка, Володимира Зеленського та Юрія Тимошенка”, - повідомляють у КВУ.

Зазначається, що Юрій Тимошенко витратив на кампанію разом із заставою 2,5 млн грн. При цьому отримав 114 207 голосів, що становить 22 грн за голос.

“Володимир Зеленський витратив 88, 9 млн грн. Водночас він отримав 5 529 460 голосів виборців. Таким чином вартість голосу склала 16 грн. Для порівняння з іншими лідерами перегонів: вартість голосу для Петра Порошенка склала 141 грн, Юлії Тимошенко – 68 грн, Юрія Бойка – 23 грн, Анатолія Гриценка – 82 грн”, - ідеться в повідомленні.

Комітет виборців інформує, що найменшою серед усіх кандидатів стала вартість голосу для Ігоря Смешка. Політик витратив 3,9 млн грн, отримавши підтримку 1 104 537 виборців. Вартість голосу склала лише 4 грн.

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На думку голови КВУ Олексія Кошеля, реальні витрати кандидатів можуть значно відрізнятися від тих сум, які вони вказали у своїх проміжних фінансових звітах.

“У звітах ми, природньо, не побачимо витрат та роботу технічних кандидатів чи "фабрик ботів". Також переважно у тіньовий спосіб оплачуються витрати на роботу агітаторів, спостерігачів і членів комісій. Саме тому офіційні цифри низки кандидатів відрізняються від реальних витрат у кілька разів”, - розповідає Кошель.

У КВУ пояснюють, що суми витрачених коштів рахувалися відповідно до проміжних фінансових звітів кандидатів, включно із 2,5 млн грн вартості виборчої застави. Дані щодо кількості осіб, які проголосували за кандидата відповідно до веб-сайту ЦВК (коли підраховано 97,10% бюлетенів). Сергія Таруту й Олександра Мороза, на підтримку яких значно вплинули публічні заяви про відмову від балотування, не враховували.

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Серед кандидатів у президенти найбільше у свій виборчий фонд перерахував коштів діючий президент Петро Порошенко - 415 мільйонів гривень, що є рекордним у гривневому еквіваленті в історії президентських виборів в Україні.