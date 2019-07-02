Наступний крок – це план конкретних дій для членства в Альянсі, - Яценюк

Сьогодні у Верховній Раді прийнято історичне конституційне рішення про курс України на членство в ЄС і НАТО

За ініціативою "Народного фронту" Верховна Рада звернулася до НАТО щодо отримання практичного механізму отримання Україною членства Альянсі.

"Це наша ініціатива, наш спільний курс і наше майбутнє", - наголосив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у своєму дописі на Facebook 7 лютого.

Він нагадав, що сьогодні у Верховній Раді прийнято історичне конституційне рішення про курс України на членство в ЄС і НАТО.

"Наступний крок – це практичне втілення цього вибору. Саме це пропонує "Народний фронт", - написав Арсеній Яценюк.

Представляючи проект постанови, автор документа, керівник фракції "Народний фрон" Максим Бурбак підкреслив: "Треба відкинути умовності довоєнного життя. З 2014 року світ став іншим. Сьогодні і Альянс, і Україна живуть в нових, унікальних, безпрецедентних обставинах".

"Україна зараз боронить від російського вторгнення не лише себе, а й Європу. Наша боротьба – це боротьба за весь вільний світ. Україна заслужила на значно більшу підтримку з боку Альянсу", - наголосив Бурбак.

Він також звернуся до скептиків у парламентській залі і порадив згадати як вони бачили перспективи безвізу, позовів у Стокгольмський арбітраж проти "Газпрому": "Згадайте і порівняйте з сьогоденням. Просто пам’ятайте про нашу правоту, вірте в силу української нації. Ми йдемо вперед. І у нас все буде гаразд. Україна буде в НАТО! І згодом Альянс дякуватиме нам за наполегливість", - наголосив Максим Бурбак.