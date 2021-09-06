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National Geographic визнав існування п'ятого океану - тепер його нанесуть на карти

Алекс Тейт каже, що нова політика National Geographic вплине на те, як діти, які використовують карти в школі, бачитимуть світ
На карти американського телеканалу National Geographic, що транслює науково-популярні фільми виробництва Національного географічного товариства США, тепер будуть наносити п’ятий океан - Південний.
National Geographic визнав існування п Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє National Geographic, зазначає "Громадське".

Там вказано, що вони випускають карти з 1915 року, і на них завжди були відмічені чотири океани: Атлантичний, Тихий, Індійський і Північний Льодовитий.

Вчора, 8 червня, у Всесвітній день океанів картографи National Geographic визнали, що є ще п'ятий, Південний океан.

"Південний океан давно визнаний вченими, але оскільки ніколи не було згоди на міжнародному рівні, ми ніколи не визнавали його офіційно", - пояснив географ Національного географічного товариства Алекс Тейт.

Як правило, National Geographic стежив за Міжнародною гідрографічною організацією щодо морських назв. І хоча організація не є безпосередньо відповідальною за їхнє визначення, вона співпрацює з Групою експертів ООН із географічних назв для стандартизації імен у міжнародному масштабі.

У 1937 році МГО визнала Південний океан, але в 1953-му скасувала це рішення під тиском наукової спільноти. Вчені багато років сперечалися, чи мають води навколо Антарктиди унікальними характеристиками або є продовженням сусідніх океанів.

Рада з географічних назв США використовує назву окремого океану з 1999 року, а в лютому 2021-го американське Національне управління океанічних і атмосферних досліджень офіційно визнало Південний океан окремим від інших.

На що вплине визнання океану?

Алекс Тейт каже, що нова політика National Geographic вплине на те, як діти, які використовують карти в школі, бачитимуть світ.

"Я думаю, що одним з найбільших наслідків [визнання океану] є освіта. Студенти дізнаються інформацію про океанський світ через ті океани, які ви вивчаєте. Якщо ви не включите Південний океан, ви не дізнаєтесь його особливості та наскільки це важливо", - пояснив науковець.

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09 06 2021 12:17
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