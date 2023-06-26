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ПОЛІТИКА

НАТО доведеться посилити східний фланг через Прігожина у білорусі – Науседа

26 червня 2023, 09:08
НАТО доведеться посилити східний фланг через Прігожина у білорусі – Науседа
джерело president.gov.ua
Президент Литви вважає, що потрібно буде ще більше посилити безпеку східних кордонів, якщо Прігожин або частина групи "Вагнера" опиниться в білорусі.

У Литві провели засідання Ради державної безпеки, на якому оговорювали спробу заколоту ЧВК "Вагнера".

Про це повідомляє The Guardian.

Після засідання президент Литви Гітанас Науседа заявив, що НАТО доведеться посилити свій східний фланг, якщо Білорусь прийме у себе ватажка "Вагнера" Євгенія Прігожина.

"Якщо Прігожин або частина групи "Вагнера" опиниться в білорусі з незрозумілими планами і незрозумілими намірами, це означатиме лише те, що нам потрібно ще більше посилити безпеку наших східних кордонів", - заявив Науседа.

У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом білорусі Олександром лукашенком Прігожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Прігожина закриють, а він "піде в білорусь".

НАТОБілорусьпрігожиннауседа

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