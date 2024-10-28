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ПОЛІТИКА

НАТО наголошує на необхідності розслідування виборчих порушень у Грузії

28 жовтня 2024, 14:12
НАТО наголошує на необхідності розслідування виборчих порушень у Грузії
Фото: з вільного доступу
Речниця підкреслила, що це підриває довіру суспільства до результатів.

Речниця НАТО Фара Дахлалла закликала розслідувати повідомлення про порушення на виборах у Грузії.

У соцмережі X вона підкреслила, що міжнародна місія зі спостереження за виборами відзначила нерівні умови при голосуванні.

"Міжнародна місія зі спостереження за виборами відзначила нерівні умови гри, в яких проходили вибори в Грузії, що підриває довіру суспільства до результатів. Повідомлення про порушення, пов’язані з виборами, мають бути повністю розслідувані", — підкреслила речниця Альянсу.

Нагадаємо, 26 жовтня у Грузії проходили парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогла "Грузинська мрія", яка отримала підтримку 54,08% виборців та перебуває при владі вже 12 років. Водночас проєвропейські опозиційні партії отримали 37,58% голосів. 

Вашингтон закликає Тбілісі провести повне розслідування даних та повідомлень щодо порушень, пов'язані з парламентськими виборами у Грузії 26 жовтня. США заохочують політичних лідерів країни усунути недоліки у виборчому процесі.

вибориНАТОГрузія

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