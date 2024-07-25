НАТО: немає доказів цілеспрямованої атаки російського дрона на Румунію

Немає жодних ознак навмисного нападу на територію НАТО.

Таку заяву зробив речник альянсу після того, як у Румунії були знайдені уламки ймовірно російських безпілотників.

Про це повідомив американський телеканал Sky news.

Проте НАТО заявило, що це вказує на "безвідповідальні та потенційно небезпечні" дії входження російських безпілотників у повітряний простір Румунії.

За словами речника, останніми днями Альянс посилив заходи моніторингу та спостереження, включаючи повітряне патрулювання.

"Хоча у НАТО немає інформації, яка б вказувала на будь-який навмисний напад рф на територію союзників, ці дії є безвідповідальними та потенційно небезпечними", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 липня, Румунія виявила уламки російського БПЛА поблизу кордону з Україною.