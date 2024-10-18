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НАТО немає консенсусу щодо питання вступу України до Альянсу – Білий дім

18 жовтня 2024, 09:09
НАТО немає консенсусу щодо питання вступу України до Альянсу – Білий дім
Фото: Associated Press/East News
Досі тривають дискусії членів НАТО.

Ця розмова була з Байденом як під час візиту глави української держави до США, так і вчора під час телефонного дзвінка. 

Про це заявив високопоставлений представник адміністрації президента США Джо Байдена, пише сайт Білого дому.

Вчора, 17 жовтня, журналісти поставили питання про те, як США ставляться до плану перемоги України і його окремих аспектів - високопосадовець адміністрації відповів, що йде активна розмова про різні елементи плану, які були викладені президентом України Володимиром Зеленським. 

Наразі певні моменти плану з точки надання додаткових військових можливостей виконуються.

Проте щодо запрошення України до НАТО, то в цьому питанні немає єдиної думки.

"Серед союзників щодо НАТО триває дискусія про запрошення. Наразі немає консенсусу щодо того, щоб запропонувати Україні запрошення. Але, як ви знаєте, на саміті НАТО лише кілька місяців тому - у липні, у середині липня - всі 32 союзники підтвердили, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства. Тому питання полягає у тактиці того, як заохочувати цей шлях і як досягти консенсусу щодо наступних кроків", - заявив американський високопосадовець. 

Крім того, під час відповіді високопосадовець Білого дому заявив, що Байден хоче перемоги України, і ці зусилля будуть забезпечені належними ресурсами. За його словами, саме через це президент США закликав до зустрічі у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів, яка відбудеться, швидше за все, у листопаді.

Також два дні тому Байден оголосив про новий пакет військової допомоги на суму $425 млн.

 

УкраїнаНАТОДжо Байден

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