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НАТО передало ЗСУ 65 автівок швидкої допомоги

29 жовтня 2024, 20:59
НАТО передало ЗСУ 65 автівок швидкої допомоги
Фото: з вільного доступу
Україна подала терміновий запит на потреби збройних сил.

В рамках Комплексного пакета допомоги Україні, Альянс передав Збройним Силам України 65 карет швидкої допомоги.

Про це повідомляє NATO in Ukraine.

У відповідь на запит щодо термінових потреб України, Збройним Силам України передали 65 карет швидкої допомоги. 

Передача швидких відбулась у межах КПД НАТО Україні.

Комплексного пакета допомоги НАТО був оновлений на Мадридському Саміті ще в 2022 року.

Через рік, в липні під час Вільнюського Саміту члени Альянсу погодили КПД, як багаторічну програму надання підтримки НАТО Україні відповідно до коротко-, середньо– та довготермінових потреб.

Цього року на Вашингтонському саміті НАТО взяв на себе зобов’язання щодо надання Україні довгострокової безпекової допомоги.

Крім того, цього тижня Словаччина відправила українським медикам 18 машин швидкої допомоги.

 

УкраїнаНАТОКомплексний пакет допомоги

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