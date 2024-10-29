НАТО передало ЗСУ 65 автівок швидкої допомоги

Україна подала терміновий запит на потреби збройних сил.

В рамках Комплексного пакета допомоги Україні, Альянс передав Збройним Силам України 65 карет швидкої допомоги.

Про це повідомляє NATO in Ukraine.

У відповідь на запит щодо термінових потреб України, Збройним Силам України передали 65 карет швидкої допомоги.

Передача швидких відбулась у межах КПД НАТО Україні.

Комплексного пакета допомоги НАТО був оновлений на Мадридському Саміті ще в 2022 року.

Через рік, в липні під час Вільнюського Саміту члени Альянсу погодили КПД, як багаторічну програму надання підтримки НАТО Україні відповідно до коротко-, середньо– та довготермінових потреб.

Цього року на Вашингтонському саміті НАТО взяв на себе зобов’язання щодо надання Україні довгострокової безпекової допомоги.

Крім того, цього тижня Словаччина відправила українським медикам 18 машин швидкої допомоги.