НАТО передало ЗСУ 65 автівок швидкої допомоги
В рамках Комплексного пакета допомоги Україні, Альянс передав Збройним Силам України 65 карет швидкої допомоги.
Про це повідомляє NATO in Ukraine.
У відповідь на запит щодо термінових потреб України, Збройним Силам України передали 65 карет швидкої допомоги.
Передача швидких відбулась у межах КПД НАТО Україні.
Комплексного пакета допомоги НАТО був оновлений на Мадридському Саміті ще в 2022 року.
Через рік, в липні під час Вільнюського Саміту члени Альянсу погодили КПД, як багаторічну програму надання підтримки НАТО Україні відповідно до коротко-, середньо– та довготермінових потреб.
Цього року на Вашингтонському саміті НАТО взяв на себе зобов’язання щодо надання Україні довгострокової безпекової допомоги.
Крім того, цього тижня Словаччина відправила українським медикам 18 машин швидкої допомоги.