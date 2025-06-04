НАТО підтвердило успіх української операції проти авіації рф

Оцінки Альянсу збігаються з українськими.

Анонімний представник керівництва НАТО заявив журналістам, що спецоперація СБУ "Павутина" стала "найуспішнішою". За його словами, він робить висновки з підрахунків, які зробив Альянс, а не Київ, хоча вони збігаються з українськими оцінками, передає "Європейська правда".

"Ми бачимо, що щонайменше 40 літаків були пошкоджені. Від 10 до 13 літаків повністю зруйновані", — розповів посадовець.

Зазначається, що внаслідок української операції пошкоджено 15 стратегічних бомбардувальників Ту-95, 20 Ту-22м2 та щонайменше один літак ДРЛС А-50. Останніх росіяни мають на озброєнні лише кілька одиниць. Таким чином, за оцінками НАТО, операція "Павутина" зруйнувала 34% російських ракетоносців, що, за словами посадовця, має "критичний вплив" на спроможності рф.

Водночас він наголосив, що Альянс не може підтвердити працездатність усіх цих літаків, також не було повністю знищено здатність росіян завдавати повітряних ударів. Проте посадовець додав, що "Павутина" довела здатність Києва завдавати шкоди російським військовим спроможностям у будь-якій частині рф.

1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина" на території росії, в результаті якої вдалось знищити або пошкодити понад 40 літаків.

3 червня незаконно побудований росіянами Кримський міст уразили вибухівкою, закладеною на рівні дна. Українська спецслужба розповіла, що внаслідок спецоперації були сильно пошкоджені підводні підпірки опор мосту на рівні дна, цьому "посприяли" 1,1 тонна вибухівки в тротиловому еквіваленті.