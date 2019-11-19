ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИПівнічноатлантичний альянс (НАТО) визнає 20 листопада космос своєю новою «оперативною сферою». Наразі такими сферами є повітря, море, суша та кіберпростір.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАТО визнає космос своєю сферою для військової діяльності
Фото: google.com
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції 19 листопада, передає журналістка NPR News Террі Шульц, передає "Громадське".
«Завтра (20 листопада — ред.) ми зробимо ще один важливий крок — визнаємо космічний простір як одну зі сфер для проведення операцій. Але ми не збираємося розміщувати зброю в космосі», — зазначив Столтенберг.
Нагадаємо, що Віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає, що України стане членом НАТО раніше, ніж вступить до Євросоюзу.
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