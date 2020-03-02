Нацагентство держслужби запускає чат-бот для пошуку державних вакансій

Чат-бот спрощує пошук вакансій на державній службі і робить вибір зручнішим для кандидатів

"Career-бот дає змогу шукати вакансії за категоріями посад (А, Б та В), а також за шестизначним кодом вакансії чи ключовим словом. У результатах пошуку відображається посилання на вебсайті carrer.gov.ua для кожної з вакансій, яка відповідає обраним параметрам пошуку".

Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) запускає чат-бот у месенджері Telegram для пошуку актуальних вакансій на державному порталі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Career-бот дає змогу шукати вакансії за категоріями посад (А, Б та В), а також за шестизначним кодом вакансії чи ключовим словом. У результатах пошуку відображається посилання на вебсайті carrer.gov.ua для кожної з вакансій, яка відповідає обраним параметрам пошуку", - йдеться у повідомленні Нацагантства.

Зазначається, що чат-бот спрощує пошук вакансій на державній службі і робить вибір зручнішим для кандидатів.

"Чат-бот є частиною системи ІТ-підтримки для кандидатів на державні посади. Разом із представленим недавно сервісом HelpDesk, а також розвитком сервісу технічної підтримки, чат-бот має забезпечити всебічний супровід кандидатів і налагодити функцію зворотного зв'язку", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Кабмін дозволив використовувати електронні водійські права у поїздах і на внутрішніх авіарейсах.