Нацагентство держслужби запускає чат-бот для пошуку державних вакансій
Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) запускає чат-бот у месенджері Telegram для пошуку актуальних вакансій на державному порталі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Career-бот дає змогу шукати вакансії за категоріями посад (А, Б та В), а також за шестизначним кодом вакансії чи ключовим словом. У результатах пошуку відображається посилання на вебсайті carrer.gov.ua для кожної з вакансій, яка відповідає обраним параметрам пошуку", - йдеться у повідомленні Нацагантства.
Зазначається, що чат-бот спрощує пошук вакансій на державній службі і робить вибір зручнішим для кандидатів.
"Чат-бот є частиною системи ІТ-підтримки для кандидатів на державні посади. Разом із представленим недавно сервісом HelpDesk, а також розвитком сервісу технічної підтримки, чат-бот має забезпечити всебічний супровід кандидатів і налагодити функцію зворотного зв'язку", - йдеться в повідомленні.
Читайте також: Кабмін дозволив використовувати електронні водійські права у поїздах і на внутрішніх авіарейсах.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ВІДЕО NASA випустило перше відео з космосу в якості 8к
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею