Нацбанк України виключить хорватську куну з переліку обмінних валют

Відповідне рішення пов'язане із приєднанням Хорватії до єврозони із 1 січня 2023 року

Національний банк виключить хорватську куну з переліку валют, до яких щоденно встановлюється офіційний курс гривні, повідомляє прес-служба НБУ.

"Перелік іноземних валют, до яких Національний банк щоденно встановлює офіційний курс гривні, починаючи з 2 січня 2023 року, не міститиме іноземної валюти – куни", - йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення пов'язане із приєднанням Хорватії до єврозони із 1 січня 2023 року.

Зазначається, що офіційний курс гривні до куни, установлений Національним банком 29 грудня 2022 року, діятиме по 1 січня 2023 року (включно).

Такі зміни внесені наказом Національного банку України від 20 грудня 2022 року № 1029-но "Про внесення зміни до наказу Національного банку України від 26 квітня 2022 року № 260-но", що набирає чинності з 30 грудня 2022 року.