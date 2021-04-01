Нацбанк запустив інтернет-магазин із продажу пам'ятних монет
Про це повідомляє "Економіна правдв" з посиланням на прес-службу НБУ у Facebook.
Із 4 січня почав працювати інтернет-магазин Нацбанку за посиланням https://coins.bank.gov.ua.
"Продаж здійснюється за роздрібною ціною НБУ, а сплатити замовлення можна карткою НПС "ПРОСТІР", Visa чи MasterCard. Доставка можлива по всій Україні: ви обираєте послуги "Нової пошти" чи "Укрпошти". Також для зручності працюватиме пункт самовивезення, що знаходиться у приміщенні Національного банку за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2-А", - пояснили в регуляторі.
У НБУ зауважили, що для задоволення потреб всіх охочих на замовлення продукції діятимуть певні ліміти, які залежатимуть від попиту на неї.
Зазначимо, що до запуску можливості купувати пам‘ятні монети онлайн їх можна було придбати безпосередньо в НБУ і через банки-дистриб’ютори (Укргазбанк, Ощадбанк, ТАСкомбанк, Радабанк). Ця можливість зберігається і надалі.
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