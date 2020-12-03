Нацбанк знизив облікову ставку до 10% річних

Про це заявив голова НБУ Яків Смолій 12 березня під час брифінгу щодо рішень Правління Національного банку з монетарної політики

"У січні-лютому споживча інфляція сповільнилася швидше, ніж передбачала прогнозна траєкторія (до 3,2% у січні та 2,4% у лютому у річному вимірі), продовжуючи перебувати нижче цільового діапазону 5% +/-1 в.п. Також в обох місяцях дещо нижчою за прогноз була базова інфляція", - повідомляють у НБУ.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 10% річних із 13 березня 2020 року, повідомляє "Економічна правда".

Про це заявив голова НБУ Яків Смолій 12 березня під час брифінгу щодо рішень Правління Національного банку з монетарної політики.

"У січні-лютому споживча інфляція сповільнилася швидше, ніж передбачала прогнозна траєкторія (до 3,2% у січні та 2,4% у лютому у річному вимірі), продовжуючи перебувати нижче цільового діапазону 5% +/-1 в.п. Також в обох місяцях дещо нижчою за прогноз була базова інфляція", - повідомляють у НБУ.

Національний банк очікує зниження облікової ставки до 7% до кінця цього року.

Зазначимо, що зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Коли інфляція та ризики макроекономічної нестабільності в країні посилюються, центральний банк повинен вжити заходи для стабілізації. Тоді НБУ підвищує облікову ставку та проводить жорстку монетарну політику. Це означає, що кредитувати вже більш ризиковано, тому ціна на гроші в економіці зростає.

При зменшенні інфляції та поліпшенні макроекономічної ситуації облікова ставка зазвичай знижується і це спричиняє поступове здешевлення депозитів та кредитів.

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