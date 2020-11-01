Облікова ставка може знизитися до 8% вже у 2020 році — Смолій "Ми маємо всі передумови для того, щоб понижувати облікову ставку більш швидкими темпами…"

Рівень облікової ставки може знизитися до 8% вже у 2020 році, до цього таке зниження планувалось не раніше 2021 року.

Фото:lb.ua

Про це повідомив голова Національного банку Яків Смолій в інтерв’ю проєкту "KRYM — критичне мислення", передає "Економічна правда". "Ми маємо всі передумови для того, щоб понижувати облікову ставку більш швидкими темпами… Облікову ставку у 8% слід очікувати у наступному році (інтерв'ю записувалося 27 грудня 2019 року, а опубліковане воно було 8 січня 2020 року — ред.)", — повідомив Смолій. Він зазначив, що Нацбанк планував зниження облікової ставки до 8% річних не раніше 2021 року, однак наразі макроекономічні передумови дають підстави для більш радикального зниження ключової відсоткової ставки. Нагадаємо, що на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 16,5 мільярда гривень.

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