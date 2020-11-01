Облікова ставка може знизитися до 8% вже у 2020 році — Смолій
Про це повідомив голова Національного банку Яків Смолій в інтерв’ю проєкту "KRYM — критичне мислення", передає "Економічна правда".
"Ми маємо всі передумови для того, щоб понижувати облікову ставку більш швидкими темпами… Облікову ставку у 8% слід очікувати у наступному році (інтерв'ю записувалося 27 грудня 2019 року, а опубліковане воно було 8 січня 2020 року — ред.)", — повідомив Смолій.
Він зазначив, що Нацбанк планував зниження облікової ставки до 8% річних не раніше 2021 року, однак наразі макроекономічні передумови дають підстави для більш радикального зниження ключової відсоткової ставки.
Нагадаємо, що на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 16,5 мільярда гривень.
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