БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку до 9%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацбанк підвищив облікову ставку до 9%
Таке рішення спрямоване на нівелювання впливу додаткових проінфляційних ризиків, поліпшення інфляційних очікувань
Фото : Delo.ua
Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 9%", - сказав Ніколайчук.
За його словами, таке рішення спрямоване на нівелювання впливу додаткових проінфляційних ризиків, поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до цілі 5%.
Нагадаємо, що члени Комітету з монетарної політики НБУ під час засідання 8 вересня одностайно підтримали підвищення облікової ставки до 8,5%, водночас один топменеджер пропонує підвищити ставку до 9% до кінця року.
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09 12 2021 16:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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