Нацбанк підвищив облікову ставку до 9%

Таке рішення спрямоване на нівелювання впливу додаткових проінфляційних ризиків, поліпшення інфляційних очікувань

Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку до 9%.

Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 9%", - сказав Ніколайчук.

За його словами, таке рішення спрямоване на нівелювання впливу додаткових проінфляційних ризиків, поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до цілі 5%.

Нагадаємо, що члени Комітету з монетарної політики НБУ під час засідання 8 вересня одностайно підтримали підвищення облікової ставки до 8,5%, водночас один топменеджер пропонує підвищити ставку до 9% до кінця року.