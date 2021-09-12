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Нацбанк підвищив облікову ставку до 9%

Таке рішення спрямоване на нівелювання впливу додаткових проінфляційних ризиків, поліпшення інфляційних очікувань
Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку до 9%.
Нацбанк підвищив облікову ставку до 9% Фото : Delo.ua

Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 9%", - сказав Ніколайчук.

За його словами, таке рішення спрямоване на нівелювання впливу додаткових проінфляційних ризиків, поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до цілі 5%.

Нагадаємо, що члени Комітету з монетарної політики НБУ під час засідання 8 вересня одностайно підтримали підвищення облікової ставки до 8,5%, водночас один топменеджер пропонує підвищити ставку до 9% до кінця року.

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09 12 2021 16:30
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