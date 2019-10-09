Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 16,5 мільярда

Враховуючи значний попит з боку банків-первинних дилерів на валютні ОВДП, здійснив розміщення облігацій внутрішньої держпозики, номінованих у доларах США, з терміном обігу 1,5 і 2 роки за ставками 5,25% і 5,5% відповідно, значно знизивши попередні ставки дохідності

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 16,5 мільярда гривень.

Враховуючи значний попит з боку банків-первинних дилерів на валютні ОВДП, здійснив розміщення облігацій внутрішньої держпозики, номінованих у доларах США, з терміном обігу 1,5 і 2 роки за ставками 5,25% і 5,5% відповідно, значно знизивши попередні ставки дохідності, повідомля прес-служба Мінфіну.

Ставки прибутковості за гривневими ОВДП також були знижені і становили:

за 6-місячними ОВДП - 16,15% (зниження на 15 базисних пунктів)

за 1-річними ОВДП - 15,52% (зниження на 43 бп)

за 2-річними ОВДП - 15,95% (зниження на 35 бп).

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" дорозмістила 5-річні єврооблігації на $100 млн під 7,292%.

Нагадаємо, що у 2018 році Міністерство фінансів України підвищило відсоткові ставки за облігаціями внутрішньої державної позики до семи відсотків у доларі та до 19% у гривні.