Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 16,5 мільярда
Враховуючи значний попит з боку банків-первинних дилерів на валютні ОВДП, здійснив розміщення облігацій внутрішньої держпозики, номінованих у доларах США, з терміном обігу 1,5 і 2 роки за ставками 5,25% і 5,5% відповідно, значно знизивши попередні ставки дохідності, повідомля прес-служба Мінфіну.
Ставки прибутковості за гривневими ОВДП також були знижені і становили:
за 6-місячними ОВДП - 16,15% (зниження на 15 базисних пунктів)
за 1-річними ОВДП - 15,52% (зниження на 43 бп)
за 2-річними ОВДП - 15,95% (зниження на 35 бп).
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" дорозмістила 5-річні єврооблігації на $100 млн під 7,292%.
Нагадаємо, що у 2018 році Міністерство фінансів України підвищило відсоткові ставки за облігаціями внутрішньої державної позики до семи відсотків у доларі та до 19% у гривні.
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