Європейський центробанк вперше за 11 років підвищив облікову ставку

Європейський центральний банк (ЄЦБ) у четвер, 21 липня, підвищив облікову ставку на 50 базисних пунктів.

Для ЄЦБ це було першим за останні 11 років підвищенням облікової ставки, яка нині дорівнює 0%.

Після ухвалення рішення ЄЦБ закінчив восьмирічний експеримент з негативними процентними ставками в Єврозоні.

Також ЄЦБ підвищив свою основну ставку рефінансування до 0,50% і пообіцяв подальше підвищення ставок, але не раніше наступного засідання, яке заплановане на 8 вересня.

Зазначається, що Європейський центробанк впродовж кількох тижнів давав зрозуміти, що слід очікувати підвищення облікової ставки на 25 базисних пунктів, але рішення про підвищення на 50 базисних пунктів було запропоновано незадовго до самого засідання, оскільки індикатори вказували на подальше погіршення прогнозу щодо інфляції в Єврозоні.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України залишив облікову ставку на рівні 25%.