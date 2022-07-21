БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЄвропейський центральний банк (ЄЦБ) у четвер, 21 липня, підвищив облікову ставку на 50 базисних пунктів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Європейський центробанк вперше за 11 років підвищив облікову ставку
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Reuters.
Для ЄЦБ це було першим за останні 11 років підвищенням облікової ставки, яка нині дорівнює 0%.
Після ухвалення рішення ЄЦБ закінчив восьмирічний експеримент з негативними процентними ставками в Єврозоні.
Також ЄЦБ підвищив свою основну ставку рефінансування до 0,50% і пообіцяв подальше підвищення ставок, але не раніше наступного засідання, яке заплановане на 8 вересня.
Зазначається, що Європейський центробанк впродовж кількох тижнів давав зрозуміти, що слід очікувати підвищення облікової ставки на 25 базисних пунктів, але рішення про підвищення на 50 базисних пунктів було запропоновано незадовго до самого засідання, оскільки індикатори вказували на подальше погіршення прогнозу щодо інфляції в Єврозоні.
Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України залишив облікову ставку на рівні 25%.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 07 2022 16:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО На Одещині судновласник заплатив ₴65 мільйонів за викид у море пальмової олії
- ФОТО Вінницьке підприємство розпочало експортувати до Франції діжонську гірчицю
- ФОТО Україні треба $5 мільярдів щомісяця: як наповнювався бюджет з 24 лютого