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Європейський центральний банк закликав банки ЄС піти з росії

14 червня 2023, 16:59
Європейський центральний банк закликав банки ЄС піти з росії
Фото: profi-forex.org
Попри війну в Україні кілька європейських банків, зокрема, австрійський Raiffeisen Bank та італійський UniCredit все ще процюють у росії.

Головна інспекторка Європейського центрального банку Андреа Енріа закликала банки єврозони якнайшвидше піти з російського ринку.

Про це пише Reuters.

"Я вважаю, що важливо, щоб банки залишалися дуже зосередженими на подальшому зниженні своїх ризиків і, в ідеалі, виходили з ринку рф якомога швидше", – сказала Енріа.

Попри війну в Україні кілька європейських банків, зокрема, австрійський Raiffeisen Bank та італійський UniCredit все ще процюють у росії.

Енріа визнала, що банки більше не надають нові кредити в рф і що їх важко продати через тиск з боку москви покинути російський ринок через указ путіна. Але вона наголошує на необхідності подальших дій.

"Це процес, який ми не тільки схвалюємо, але і сильно тиснемо на банки, щоб вони це зробили, тому що існує величезний репутаційний ризик у продовженні роботи в росії", – зазначила вона.

Raiffeisen і UniCredit, які заявляють, що скорочують свій бізнес у росії, наразі відіграють важливу роль для російської економіки, яка перебуває під тиском західних санкцій.

європейський центробанкбанки рф

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