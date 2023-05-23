Raiffeisen відокремиться від російського підрозділу – Reuters

Австрійський Raiffeisen Bank International через тиск почав відокремлення свого російського підрозділу і планує розірвати зв'язки з Москвою.

Другий за величиною банк Австрії готується відокремитись місяців пошуку покупця, аби знизити градус конфлікту навколо свого російського бізнесу.

Про це повідомляє Reuters.

"Але ця відчайдушна спроба стикається з перешкодами, не в останню чергу з боку міжнародних регуляторів", - пише Reuters, зсилаючись на працівників банку.

Raiffeisen наразі найважливіший західний банком в росії, який рятує платіжну систему рф, адже росія стає більш ізольованою через своє вторгнення в Україну.

Представник банку заявив, що Raiffeisen "продовжить роботу над потенційними угодами, які можуть призвести до продажу або виділення Райффайзенбанку в росії".

Виокремлення має підтримку у австрійській владі, але воно стикається з перешкодами, включаючи отримання схвалення Європейського центрального банку і Вашингтона, який перевіряє зв'язки RBI з Росією.

Після відокремлення власники RBI на чолі з австрійськими комунальними банками стануть акціонерами нової компанії, яка буде котируватись на Віденській фондовій біржі.

Не ясно чи буде ця компанія дійсно незалежною від RBI чи буде вона під наглядом Австрії чи ЄЦБ.

Джерело розповіло, що виокремлення розглядається як кращий варіант, ніж продаж, адже друге, знайома з думкою ЄЦБ, сказало, що ступінь незалежності виокремленого банку від RBI визначатиме, чи буде центральний банк здійснювати нагляд за ним.

Якщо буде дублювання персоналу чи фінансування, то банк може бути переданий під нагляд ЄЦБ, як частина RBI.

Ще одне анонімне джерело розповіло, що відокремлення є більш імовірним, оскільки будь-якого потенційного покупця відлякують західні санкції.

ЄЦБ коментарі не дало.