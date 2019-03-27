Нацкомісія збереже низький тариф на світло для населення,зберігши доходи Ахметова

Коваленко вказує, що найбільшим оптимальним, на думку НКРЕКП, є варіант компенсації різниці між ринковою та регульованою ціною електроенергії для побутових споживачів за рахунок прибутку "Енергоатому".

"Цей варіант дозволить зменшити вірогідні надприбутки виробника електричної енергії на АЕС та не збільшувати ринкову ціну на розмір компенсації", – йдеться у листі члена НКРЕКП Дмитра Коваленка до Міністерства енергетики та вуглепрому від 28 січня, який оприлюднили "Наші гроші".

Вказаний варіант розробили у НКРЕКП для збереження середньозваженого тарифу для населення на діючому рівні 1,03 грн за кВт*год. Доручення на розробку різних варіантів НКРЕКП отримало від віце-премєр-міністра Володимира Кістіона за результатами наради 31 жовтня 2018 року.

У Міненерго розглянули листа НКРЕКП на робочій групі 5 лютого і доручили "Енергоатому" опрацювати запропонований варіант і підготувати пропозиції щодо оптимального варіанту компенсації за рахунок виробника на АЕС, зазначивши шляхи реалізації та фінансово-економічні обґрунтування.

Про покладення якихось зобов’язань чи видатків на теплову генерацію у проекті НКРЕКП не йдеться.