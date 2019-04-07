Нацрада видала дозволи на тимчасове мовлення на окупованих територіях
Як йдеться в повідомленні на сайті організації, рішення, що стосувалося понад 20 телерадіоорганізацій, ухвалили на засіданні Нацради 4 липня, йдеться у "Радіо Свобода".
Телерадіоорганізації отримали право здійснювати мовлення у таких населених пунктах Донецької області: Авдіївка, Бахмут, Волноваха, Гірник, Дружківка, Костянтинівка, КПВВ "Мар’їнка", Краматорськ, Новотроїцьке, Маріуполь, Покровськ; у Луганській області: Бахмутівка, Лисичанськ, Новотошківське, Підгорівка, Попасна, Станиця Луганська КПВВ, Старобільськ, Сватове, Широкий, Щастя; у Херсонській області: Генічеськ, Скадовськ, Чаплинка.
Напередодні стало відомо, що Міністерство інформаційної політики України закликає Національну раду з питань телебачення і радіомовлення провести засідання, щоб вирішити питання з видачею дозволів для мовлення на території анексованого Криму й окупованих частин Донбасу.
Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Богдан пропонує надати статус регіональної для російської мови на Донбасі, хоча каже, що проти другої державної мови в Україні.
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