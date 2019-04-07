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Нацрада видала дозволи на тимчасове мовлення на окупованих територіях

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення видала дозволи на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення компаніям, у яких термін дії попередніх дозволів завершувався
Також було видано нові дозволи на тимчасове мовлення на території проведення операції Об’єднаних сил і на адмінмежі з анексованим Кримом.
Нацрада видала дозволи на тимчасове мовлення на окупованих територіях Фото: detector.media

Як йдеться в повідомленні на сайті організації, рішення, що стосувалося понад 20 телерадіоорганізацій, ухвалили на засіданні Нацради 4 липня, йдеться у "Радіо Свобода".

Телерадіоорганізації отримали право здійснювати мовлення у таких населених пунктах Донецької області: Авдіївка, Бахмут, Волноваха, Гірник, Дружківка, Костянтинівка, КПВВ "Мар’їнка", Краматорськ, Новотроїцьке, Маріуполь, Покровськ; у Луганській області: Бахмутівка, Лисичанськ, Новотошківське, Підгорівка, Попасна, Станиця Луганська КПВВ, Старобільськ, Сватове, Широкий, Щастя; у Херсонській області: Генічеськ, Скадовськ, Чаплинка.

Напередодні стало відомо, що Міністерство інформаційної політики України закликає Національну раду з питань телебачення і радіомовлення провести засідання, щоб вирішити питання з видачею дозволів для мовлення на території анексованого Криму й окупованих частин Донбасу.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Богдан пропонує надати статус регіональної для російської мови на Донбасі, хоча каже, що проти другої державної мови в Україні.

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04 07 2019 16:05
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