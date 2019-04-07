ПОЛІТИКА НОВИНИФінальне голосування за Виборчий кодекс за відкритими списками має відбутися напередодні позачергових виборів у Верховну Раду - пленарного четверга, 11 липня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Раді назвали дату голосування за Виборчий кодекс - 11 липня
Напередодні відбудеться засідання правового комітету, на якому підготують збалансований проєкт кодексу
Фото:pressident.gov.ua
За словами народного депутата Олександра Черненко, в середу, 10 липня, має відбутися засідання правового комітету, на якому будуть готувати збалансований проєкт кодексу, повідомляє LB.ua.
"Спочатку треба розглянути всі правки. Оскільки всі правки відхиляються, потрібно повернутися до низки поправок. Очевидно, що потрібно провести засідання комітету. Фінальне голосування має відбутися наступного четверга. Раніше не буде", - пояснив Черненко.
Нагадаємо, що у травні 2019 року профільний комітет Ради схвалив проєкт Виборчого кодексу до другого читання. На цей момент парламент розглянув уже 3000 поправок до нього (понад 65%) з 4568.
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