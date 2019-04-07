У Раді назвали дату голосування за Виборчий кодекс - 11 липня

Фінальне голосування за Виборчий кодекс за відкритими списками має відбутися напередодні позачергових виборів у Верховну Раду - пленарного четверга, 11 липня.

За словами народного депутата Олександра Черненко, в середу, 10 липня, має відбутися засідання правового комітету, на якому будуть готувати збалансований проєкт кодексу, повідомляє LB.ua.

"Спочатку треба розглянути всі правки. Оскільки всі правки відхиляються, потрібно повернутися до низки поправок. Очевидно, що потрібно провести засідання комітету. Фінальне голосування має відбутися наступного четверга. Раніше не буде", - пояснив Черненко.

Нагадаємо, що у травні 2019 року профільний комітет Ради схвалив проєкт Виборчого кодексу до другого читання. На цей момент парламент розглянув уже 3000 поправок до нього (понад 65%) з 4568.