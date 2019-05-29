Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Відставку Гройсмана і Виборчий кодекс підтримали у комітеті

Комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя підтримав відставку Володимир Гройсмана з посади прем’єр-міністра
Заступник голови комітету зазначив, що виборчий кодекс пройшов комітет.
Відставку Гройсмана і Виборчий кодекс підтримали у комітеті Фото:pressident.gov.ua

"По Гройсману рішення прийняте, тепер справа за Радою", – написав перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець у Facebook, йдеться в "УП".

"Є 18 голосів за! Виборчий кодекс пройшов комітет!", – додав Ємець.

Він зазначив, що до цього "три місяці не було кворуму".

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час брифінгу 20 травня заявив, що йде у відставку.

Читайте також: Гройсман не буде об'єднуватися з Порошенком на парламентських виборах

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 05 2019 12:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.