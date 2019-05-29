ПОЛІТИКА НОВИНИЗаступник голови комітету зазначив, що виборчий кодекс пройшов комітет.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Відставку Гройсмана і Виборчий кодекс підтримали у комітеті
Комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя підтримав відставку Володимир Гройсмана з посади прем’єр-міністра
Фото:pressident.gov.ua
"По Гройсману рішення прийняте, тепер справа за Радою", – написав перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець у Facebook, йдеться в "УП".
"Є 18 голосів за! Виборчий кодекс пройшов комітет!", – додав Ємець.
Він зазначив, що до цього "три місяці не було кворуму".
Нагадаємо, що Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час брифінгу 20 травня заявив, що йде у відставку.
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29 05 2019 12:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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