Відставку Гройсмана і Виборчий кодекс підтримали у комітеті

Комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя підтримав відставку Володимир Гройсмана з посади прем’єр-міністра

Заступник голови комітету зазначив, що виборчий кодекс пройшов комітет.

"По Гройсману рішення прийняте, тепер справа за Радою", – написав перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець у Facebook, йдеться в "УП".

"Є 18 голосів за! Виборчий кодекс пройшов комітет!", – додав Ємець.

Він зазначив, що до цього "три місяці не було кворуму".

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час брифінгу 20 травня заявив, що йде у відставку.

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