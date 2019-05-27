Гройсман не буде об'єднуватися з Порошенком на парламентських виборах

Гройсман упевнений, що не об'єднуватиметься в єдину політичну силу з екс-президентом Петром Порошенко, бо "вони просто різні".

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман стверджує, що до нього раніше надходили пропозиції про об'єднання від Петра Порошенка.

"Такі пропозиції були і від президента, і я можу сказати, що багато політиків між собою говорили про можливості. Я прийняв рішення, я буду йти самостійно, і це рішення для мене є остаточним. Я вважаю, що ми просто різні", - пояснив прем'єр, заявив він у інтерв’ю "Фактам".

Крім того він заявив, що коли був у коаліції, то хотів приймати свої кадрові рішення, які вважав ефективними, але не міг цього робити.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про готовність до виборів у Верховну Раду, зокрема й дострокових. Для цього вирішив очолити партію "Українська стратегія".

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