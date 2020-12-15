Науковці показали зразки пилу, які отримали з поверхні астероїда Рюгу
Як повідомляє Агентство аерокосмічних досліджень Японії, науковці відкрили перший контейнер, залишається ще два, зазначає "Громадське".
Очікується, що другий контейнер порожній, а третій містить матеріал, які зібрали під поверхнею астероїда.
Також учені брали зразки газу з контейнера й аналіз підтвердив, що цей газ саме з астероїда Рюгу. Це перший у світі зразок газу, який отримали з космосу.
Дослідники хотіли зібрати саме незаймані зразки астероїда, які не змінювалися під упливом космосу, зокрема через випромінювання. Для цього довелося взяти ґрунт із-під поверхні Рюгу.
За словами японських науковців, зразки можуть допомогти нам краще зрозуміти походження життя на Землі та в Сонячній системі.
Детальніше про місію
Астероїд 162173 (Рюгу) розташований за 300 мільйонів кілометрів від Землі. Це навколоземний астероїд найпоширенішого типу С - вони, як вважається, можуть містити елементи ще первісного стану Сонячної системи, протосонячної туманності. Ці елементи захищені від упливу сонячної радіації та інших чинників, а тому мають важливу наукову цінність.
У лютому 2019 року "Хаябуса-2" вперше спустила ровер на поверхню астероїда й зібрала зразки пилу з його поверхні, а в червні того ж року - уперше в історії аеронавтики зібрала зразки з-під його поверхні. Для цього "Хаябуса-2" перед тим ударила по поверхні астероїда, утворивши на ній кратер.
Після півтора року досліджень "Хаябуса-2" розпочала повернення на Землю. У листопаді - на початку грудня 2020 року місія здійснила кілька корекцій курсу. Уранці 5 грудня за київським часом "Хаябуса-2" успішно відділила капсулу зі зразками астероїда Рюгу на відстані 220 тисяч кілометрів від Землі.
Згодом капсула приземлилася в Австралії, а 8 грудня її передали японським науковцям.
Нагадаємо, що 7 грудня Японія показала капсулу зі зразками породи з астероїда Рюгу
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