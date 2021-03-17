Науковці сказали, де "ховається" вода на Марсі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space.
Завжди вважалося, що близько 4 млрд років тому Марс втратив від 40 до 90% води, що знаходилася на поверхні. Проте зараз науковці завдяки моделюванню та даним, отриманим від зондів і марсоходів, переконані, що на Червоній планеті досі може залишатися від 30 до 99% початкової кількості води. На їхню думку, вода знаходиться у корі Марсу.
Науковці припускають, що кількість води на Марсі досягла свого поточного рівня ще близько 3 млрд років тому. "Марс став сухою планетою, яку ми знаємо сьогодні, 3 мільярди років тому", - сказала професор Єва Шеллер.
Вона зазначила: попри те, що велика кількість води на планеті знаходиться в її корі, це не означає, що у майбутньому астронавти зможуть її легко добути для життя на цій планеті. "Загалом у марсіанській корі все ще не так багато води, тож доведеться нагріти чимало гірських порід, аби отримати значну кількість води", - додала вона.
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