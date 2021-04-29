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Науковці знайшли спосіб видалити мікропластик із води за допомогою бактерій

Для цього вони розробили біоплівку Pseudomonas aeruginosa
Науковці з Гонконзького політехнічного університету винайшли спосіб видаляти мікропластик із води. Для цього вони пропонують використовувати спеціально створену бактеріальну плівку.
Науковці знайшли спосіб видалити мікропластик із води за допомогою бактерій Фото: organic-news.com

Бактерії схильні групуватися і прилипати до поверхонь, повідомляє "Громадське". Через це утворюється біоплівка - липка речовина, прикладом якої є зубний наліт. Учені хочуть використати цю властивість, щоб прибрати пластик із забрудненої води.

Для цього вони розробили біоплівку Pseudomonas aeruginosa. Вона здатна вловлювати й групувати мікропластик, через що він опускається на дно. Після цього скупчення цих частинок можна збирати з дна і переробляти.

Поки що ці результати є попередніми й потребують подальших досліджень. Зокрема, випробування проводили з використанням штаму бактерій, який може бути небезпечним для людей. Однак учені вважають, що цей метод також можна використати з безпечними бактеріями.

Один з авторів дослідження Лю Ян розповів, що надалі науковці також планують модифікувати бактерії, які живуть у стічних водах і можуть створювати біоплівку. У такий спосіб дослідники хочуть завадити мікропластику потрапляти у світовий океан.

Нагадаємо, що у США команда дослідників із Єльського університету розробила біопластик на основі тирси, який здатний повністю розкладатися протягом трьох місяців.

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29 04 2021 12:36
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