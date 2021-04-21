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Навального в колонії відвідали лікарі не "із системи" - омбудсмен РФ

Серйозних ризиків для його здоров'я немає, Навальний отримує "всю необхідну терапію".
Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що опозиціонера Олексія Навального відвідали чотири лікарі, які не входять у систему Федеральної служби виконання покарань (ФСВП).
Навального в колонії відвідали лікарі не "із системи" - омбудсмен РФ Фото: Wonderzine

Про це повідомляє Meduza.io з посиланням на державні ЗМІ, передає "Укрінформ".

За словами Москалькової, лікарі відвідали Навального 20 квітня. Вона стверджує, що серйозних ризиків для його здоров'я немає, Навальний отримує "всю необхідну терапію".

Адвокат Олексія Навального Ольга Михайлова повідомила телеканалу "Дождь", що 20 квітня адвокати політика вийшли з колонії, де він знаходиться, о 16:15, і на той час "лікарів у нього не було". Вона припустила, що лікарі могли відвідати його ввечері.

Олексій Навальний кілька тижнів скаржиться на біль у спині та ногах. З 31 березня він голодує, вимагаючи допустити до нього незалежних лікарів. Лікарі політика 15 квітня повідомили про "різко негативну" динаміку його аналізів, що, на їхню думку, може призвести до ниркової недостатності і важких патологій серцево-судинної системи. У ФСВП стверджують, що Навальний знаходиться в задовільному стані.

Нагадаємо, що Навального етапували з московського СІЗО

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21 04 2021 17:45
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