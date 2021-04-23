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Навальний припиняє голодування

Російський опозиційний політик Олексій Навальний оголосив, що припиняє голодування, яке почав 31 березня.
Навальний припиняє голодування Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на Instagram Олексія Навального.

Пряма мова Навального: "Мене двічі обстежував консиліум цивільних лікарів. Останній раз прямо перед мітингом. Мені роблять дослідження і аналізи і віддають результати і висновки.

Лікарі, яким я повністю довіряю, вчора оприлюднили заяву про те, що ми з вами добилися досить, щоб я зняв голодування. Ну і - скажу відверто - їх слова про те, що аналізи показують: "через мінімальний час лікувати не буде кого" здаються мені такими, що заслуговують на увагу.

Вимогу допустити до мене необхідного лікаря я не знімаю - у мене пропадає чутливість ділянок рук і ніг, і я хочу зрозуміти, що це і як це лікувати, але з урахуванням прогресу і всіх обставин, починаю вихід з голодування. За правилами це займе ті ж 24 дні і, кажуть, це навіть важче. Так що побажайте удачі".

Нагадаємо, що уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що опозиціонера Олексія Навального відвідали чотири лікарі, які не входять у систему Федеральної служби виконання покарань (ФСВП).

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23 04 2021 15:50
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