Навальний припиняє голодування
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на Instagram Олексія Навального.
Пряма мова Навального: "Мене двічі обстежував консиліум цивільних лікарів. Останній раз прямо перед мітингом. Мені роблять дослідження і аналізи і віддають результати і висновки.
Лікарі, яким я повністю довіряю, вчора оприлюднили заяву про те, що ми з вами добилися досить, щоб я зняв голодування. Ну і - скажу відверто - їх слова про те, що аналізи показують: "через мінімальний час лікувати не буде кого" здаються мені такими, що заслуговують на увагу.
Вимогу допустити до мене необхідного лікаря я не знімаю - у мене пропадає чутливість ділянок рук і ніг, і я хочу зрозуміти, що це і як це лікувати, але з урахуванням прогресу і всіх обставин, починаю вихід з голодування. За правилами це займе ті ж 24 дні і, кажуть, це навіть важче. Так що побажайте удачі".
Нагадаємо, що уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що опозиціонера Олексія Навального відвідали чотири лікарі, які не входять у систему Федеральної служби виконання покарань (ФСВП).
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