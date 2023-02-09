Навчальний центр HIMARS з‘явиться в Європі

Сполучені штати Америки планують відкрити в Європі навчальний центр для опанування HIMARS.

Американські військові планують відкрити навчальний центр у Європі для навчання союзників НАТО роботі з високомобільними артилерійськими ракетними системами HIMARS, заявив американський генерал Джон Колашескі для радіо VOA.

“Ми все ще перебуваємо на попередніх етапах, (щодо відкриття центру для опанування HIMARS в Європі — ред.), але це буде сферою, в яку ми, можливо, залучимо кілька країн в одному місці»” - розповів генерал-лейтенант.

Американський війський додав, що запропонований центр для опанування HIMARS буде подібним до вже існуючого центру з опанування американських танків Abrams, який відкрився поблизу польського міста Познань.