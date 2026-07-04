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CУСПІЛЬСТВО

Найбільший оператор електромереж США запровадив режим економії через спеку

04 липня 2026, 12:05
Найбільший оператор електромереж США запровадив режим економії через спеку
Спека спричинила рекордне споживання електроенергії через масове використання кондиціонерів.

Найбільший американський оператор електромереж PJM Interconnection, який обслуговує близько 67 млн людей на східному узбережжі та Середньому Заході США, оголосив режим екстреної економії електроенергії через рекордне навантаження на систему.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія активувала програми добровільного скорочення споживання для промислових підприємств і побутових споживачів, які мають відповідні контракти та отримують компенсацію за зниження навантаження в пікові періоди.

Причиною стали тривала спека, що спричинила рекордне споживання електроенергії через масове використання кондиціонерів, а також відключення частини генеруючих потужностей і перевантаження ліній електропередачі.

У четвер увечері оператору довелося задіяти резервні електростанції, які працюють на викопному паливі, щоб уникнути відключень. Попри напружену ситуацію, перебоїв із постачанням електроенергії не сталося.

Водночас криза різко вплинула на ринок: спотові ціни на електроенергію перевищили 2500 доларів за мегават-годину проти звичних 40 доларів, тобто зросли більш ніж у 60 разів. За оцінками аналітиків, основною причиною стали перевантаження магістральних електромереж і збільшення вартості передачі електроенергії.

Нагадаємо, що парад до 250-річчя незалежності США у Вашингтоні довелося скасувати через небезпечну спеку.

СШАспекаелектроенегрія

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