Найближчим часом буде напрацьовано президентський законопроект про тероборону - Арестович

Позаштатний радник глави Офісу президента з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки й оборони Олексій Арестович заявляє, що найближчим часом буде напрацьовано і внесено до Верховної Ради президентський законопроект про територіальну оборону.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Згідно з указом президента, буде внесено президентський законопроект (про територіальну оборону - ІФ) найближчим часом", - сказав він в прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на прес-конференції у вівторок.

Окрім того, Арестович зазначив, що в альтернативному депутатському законопроекті, який уже зареєстрований у Верховній Раді, є ризики, які буде усунено в президентській ініціативі.

За словами члена Ради волонтерів при Міністерстві оборони України та радника командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Дениса Поданчука, наразі обговорюють два підходи. Зокрема, згідно з однією концепцією вся територіальна оборона залишатиметься в складі Сухопутних військ, а згідно з другою - територіальна оборона стає окремим видом військ.

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