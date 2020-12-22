Найближчим часом буде напрацьовано президентський законопроект про тероборону - Арестович
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Згідно з указом президента, буде внесено президентський законопроект (про територіальну оборону - ІФ) найближчим часом", - сказав він в прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на прес-конференції у вівторок.
Окрім того, Арестович зазначив, що в альтернативному депутатському законопроекті, який уже зареєстрований у Верховній Раді, є ризики, які буде усунено в президентській ініціативі.
За словами члена Ради волонтерів при Міністерстві оборони України та радника командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Дениса Поданчука, наразі обговорюють два підходи. Зокрема, згідно з однією концепцією вся територіальна оборона залишатиметься в складі Сухопутних військ, а згідно з другою - територіальна оборона стає окремим видом військ.
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