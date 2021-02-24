Найгірший сценарій позаду: ВООЗ спрогнозувала, коли завершиться пандемія
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Orient.
"Найгірший сценарій позаду. Ми вже знаємо набагато більше про вірус (коронавірус - ред.) порівняно з 2020 роком, коли він тільки почав поширюватися", - сказав Клюге.
Глава Європейського бюро ВООЗ додав, що цьогоріч ситуація щодо поширення коронавірусу стане більш керованою порівняно з минулим роком.
"Вірус продовжить своє поширення, однак, я думаю, не буде необхідності в запровадженні обмежень", - зазначив він.
Водночас Клюге наголосив, що це тільки ймовірний розвиток подій, точний результат визначити наразі неможливо.
У світі станом на ранок 24 лютого зафіксовано 112 654 146 випадків коронавірусу, зокрема 2 485 384 летальних. 88 239 672 осіб одужали.
Нагадаємо, що ВООЗ попереджає про поширення коронавірусу навіть після масштабної вакцинації
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