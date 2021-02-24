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Найгірший сценарій позаду: ВООЗ спрогнозувала, коли завершиться пандемія

"Вірус продовжить своє поширення, однак, я думаю, не буде необхідності в запровадженні обмежень", - зазначив Клюге
Глава Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюге спрогнозував, що пандемія коронавірусу (COVID-19) завершиться на початку наступного року.
Найгірший сценарій позаду: ВООЗ спрогнозувала, коли завершиться пандемія Фото: Espresso TV

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Orient.

"Найгірший сценарій позаду. Ми вже знаємо набагато більше про вірус (коронавірус - ред.) порівняно з 2020 роком, коли він тільки почав поширюватися", - сказав Клюге.

Глава Європейського бюро ВООЗ додав, що цьогоріч ситуація щодо поширення коронавірусу стане більш керованою порівняно з минулим роком.

"Вірус продовжить своє поширення, однак, я думаю, не буде необхідності в запровадженні обмежень", - зазначив він.

Водночас Клюге наголосив, що це тільки ймовірний розвиток подій, точний результат визначити наразі неможливо.

У світі станом на ранок 24 лютого зафіксовано 112 654 146 випадків коронавірусу, зокрема 2 485 384 летальних. 88 239 672 осіб одужали.

Нагадаємо, що ВООЗ попереджає про поширення коронавірусу навіть після масштабної вакцинації

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24 02 2021 14:58
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