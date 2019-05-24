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НАЗК склало 128 адмінпротоколів після аналізу фінзвітів президентської кампанії

Були виявлені факти порушення порядку надання внеску до виборчого фонду кандидата або отримання такого внеску та порядку надання фінансових звітів виборчих фондів
Національне агентство з запобігання корупції склало 128 адмінпротоколів за результатами аналізу фінансових звітів виборчих фондів кандидатів на пост президента України.
НАЗК склало 128 адмінпротоколів після аналізу фінзвітів президентської кампанії Фото: nazk.gov.ua

"За результатами аналізу фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року Національне агентство з запобігання корупції склало 128 протоколів про адміністративне правопорушення", - йдеться в повідомленні прес-служби НАЗК.

Відзначається, що протоколи складені за статтями 212-21, 212-15 КУпАП. Зокрема, були виявлені факти порушення порядку надання внеску до виборчого фонду кандидата або отримання такого внеску та порядку надання фінансових звітів виборчих фондів.

У НАЗК уточнили, що інформація про складені протоколи про адміністративне правопорушення не є остаточною, оскільки процес складання та направлення протоколів до суду триває.

Нагадаємо, за підсумками аналізу проміжних фінансових звітів кандидат в президенти Володимир Зеленський витратив на виборчу кампанію 50 млн гривень, а Петро Порошенко - майже в два рази більше - 97 млн грн.

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24 05 2019 21:56
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